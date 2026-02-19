Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Huw Nightingale
Reporter perplex

"Woi, i ku in Deitsch redn" – Gold-Brite überrumpelt ORF-Mann

19.02.26, 06:39
Damit hat ORF-Urgestein Andreas Blum wohl nicht gerechnet.

Huw Nightingale und Charlotte Bankes sorgten beim Snowboard-Cross-Mixed für eine Mega-Sensation. Die beiden Briten holten die allererste Gold-Medaille für Großbritannien bei einem Wettbewerb auf Schnee.

Beim Siegerinterview überraschten die Gold-Briten dann auch ORF-Urgestein Andreas Blum. Als dieser ein Siegesinterview auf Englisch führen wollte und sich mit „Nice to meet you" vorstellte, wurde er gleich überrumpelt.

„He can speak Austrian" kündigte Bankes bereits an. Als der ORF-Mann etwas perplex wirkte, begann Nightingale im Tiroler Dialekt zu reden. „Woi, woi i ku in Deitsch reden", so der 24-Jährige.

Nightingale wurde zwar im englischen Bolton geboren, zog aber bereits mit fünf Jahren mit seiner Familie nach Westendorf im Tiroler Unterland. Dort spielte der Brite sogar lange Zeit für den SV Westendorf Fußball, ehe er sich ganz aufs Snowboarden konzentrierte.

