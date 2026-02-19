Nach Olympia: Neuer ORF-Hammer um Rainer Pariasek

Die Entscheidung um Kultmoderator Rainer Pariasek ist gefallen.

Bei Olympia spielte Rainer Pariasek nur eine Nebenrolle. Der ORF-Moderator durfte nicht, wie von vielen Ski-Fans erhofft, das Olympia-Magazin moderieren, sondern wurde im Zielraum der Damen-Skiwettbewerbe in Cortina eingesetzt. Die Herren-Rennen übernahm Alina Zellhofer.

"Yes, ich bin dabei"

Pariasek-Fans haben aber trotzdem Grund zur Freude. Wie der 61-Jährige selbst im Interview mit dem Schweizer Blick verkündete, wird er bei der Fußball-WM in Nordamerika dabei sein. „Sie haben gesagt, derjenige, der gut Englisch kann, soll rüberfahren“, erklärt Pariasek humorvoll, „und deshalb bin ich vor Ort.“

Angesprochen auf seine Englisch-Kenntnisse gibt sich Pariasek locker. „Ich weiß, dass ich jetzt nicht als Englisch-Professor durchgehe und meine Aussprache verbesserungswürdig ist.“ Mit Kritik habe er deshalb auch kein Problem, so der 61-Jährige. „Selber schuld, sagen wir mal.“