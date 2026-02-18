3:1 - Nordischer Riesentöter schreckt auch Inter

Bodö/Glimt gelingt die nächste Sensation, sie gewinnen das Play-off-Hinspiel gegen Inter Mailand mit 3:1. Auch dem FC Brügge gelingt eine kleine Sensation gegen Atletico Madrid.

In der nordischen Mythologie kämpfen Götter wie Thor gegen Jötnar, die Riesen. Und im Fußball? Dort war es ein Bodö/Glimt-Hammer, der den Jötnar Inter Mailand ins Wanken brachte. Die erste Führung konnten die Nerazzurri noch ausgleichen, doch der doppelte Hieb im zweiten Abschnitt reichte zum 3:1.

Das Gastspiel von Atletico in Brügge war ebenfalls enger, als es den Rojiblancos lieb sein dürfte - und das trotz 2:0-Halbzeitführung. Denn dank einem Doppelschlag innerhalb von neun Minuten glichen die Gastgeber zum 2:2 aus. Und auch auf das 3:2 der Spanier fanden sie eine Antwort in der 91. Minute. Endstand 3:3!

Newcastles Gordon schreibt CL-Geschichte

Bayer Leverkusen tat sich in Piräus schwer, hat mit einem 2:0 vor dem Heimspiel gegen Olympiakos aber gute Karten.

Im Mittwochs-Frühspiel schrieb Newcastles Anthony Gordon beim 6:1 gegen Qarabag Agdam Geschichte. Gordon traf bereits nach drei Minuten. Bis zur Halbzeit legte der 24-Jährige noch drei Tore nach - und wurde damit der erst zweite Spieler nach Luiz Adriano 2014 (Donezk) mit vier Treffern in einer CL-Hälfte. Mit 6:1 vor dem Heimspiel scheinen die Magpies so gut wie im Achtelfinale.