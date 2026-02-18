Alles zu oe24VIP
Sogar Taylor Swift jubelt: Süßer Heiratsantrag verzückt Olympia
© Twitter

Kurz vor Finale

Sogar Taylor Swift jubelt: Süßer Heiratsantrag verzückt Olympia

18.02.26, 22:44
Teilen

Für Eishockeyspielerin Hilary Knight aus den USA sind diese Olympischen Winterspiele schon jetzt vergoldet - unabhängig vom Ausgang des Endspiels ihres Teams gegen Kanada am Donnerstag.  

Die 36-Jährige hat sich mit US-Eisschnellläuferin Brittany Bowe verlobt. Knight veröffentlichte ein Video auf Instagram, in dem sie ihrer Partnerin einen Heiratsantrag macht. "Die Olympischen Spiele haben uns zusammengebracht", schrieb Knight dazu.

Tatsächlich lernten sich Knight und Bowe, die zweimal Olympia-Bronze in ihrer Karriere holte, bei Olympia 2018 im südkoreanischen Pyeongchang kennen. 2022 in Peking wurde es dann ernster. "Wir haben uns in Peking erst richtig kennengelernt - und seitdem sind wir praktisch unzertrennlich", sagte Bowe. Die Winterspiele in Italien sind für beide Sportlerinnen die letzten. Knight, die zum fünften Mal bei Olympia teilnimmt, bejubelte mit den USA bisher einmal Gold (2018) und dreimal Silber - sie ist auch zehnfache Weltmeisterin. Im Finale am Donnerstagabend (19.10 Uhr) in Mailand kommt definitiv noch eine weitere Medaille hinzu.

Schon am Valentinstag hatte es in Mailand eine Verlobung unter Sportlern gegeben. Jean-Luc Baker, ehemaliger amerikanischer Olympia-Teilnehmer im Eistanz, hielt bei Regen um die Hand von Eistänzerin Olivia Smart an, die bei den diesjährigen Spielen für Spanien an den Start ging. Zudem hatte Abfahrtsolympiasiegerin Breezy Johnson aus den USA nach dem Super-G in Cortina d'Ampezzo einen Heiratsantrag von ihrem langjährigen Freund Connor Watkins erhalten - sogar Popstar Taylor Swift gratulierte in den sozialen Medien.

