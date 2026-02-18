Alles zu oe24VIP
Seattle Seahawks
Super Bowl Sieger

Seahawks-Hammer offiziell! Sport-Rekord bahnt sich an

18.02.26, 19:47
Bereits kurz nach dem zweiten Super Bowl in der Franchise-Geschichte der Seattle Seahawks kamen Gerüchte um einen Verkauf auf. Nun ist es offiziell, die Seahawks werden verkauft - und ein sportübergreifender Rekord bahnt sich an.

29:13 fertigten die Seahawks die New England Patriots am 9. Februar ab. Nicht einmal zwei Wochen später kündigte die Franchise den Verkauf offiziell an.

Bereits 2018 verstarb der ehemalige Besitzer Paul G. Allen an Krebs, seine Schwester Jody Allen übernahm die Geschicke - und kürzlich erst die Vince Lombardi Trophy. Weil man aber aufhören soll, wenn es am schönsten ist, folgt nun der große Schritt.

(Noch-)Seahawks-Besitzerin Jody Allen

(Noch-)Seahawks-Besitzerin Jody Allen

© EPA

Bisheriger Rekord: 6,05 Mrd. Dollar

Wie NFL-Insider Adam Schefter von ESPN ankündigte, erwartet man sich in Seattle einen neuen Rekord für ein Sport-Franchise. Forbes hat die Seahawks auf der eigenen Liste mit rund 6,7 Milliarden Dollar datiert (und damit nicht ansatzweise unter den wertvollsten Vereinen der Welt). Das war allerdings vor dem kürzlichen Erfolg.

Der bisherige Rekord-Verkauf wurde von den Washington Commanders mit 6,05 Milliarden Dollar erzielt. Da könnten locker eine weitere Milliarde dazukommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

