Vikings landen Coup: "Der verlorene Sohn" kehrt zurück

Den Vienna Vikings ist ein absoluter Transfer-Coup gelungen. Bernhard Seikovits kehrt nach fünf Jahren und jeder Menge NFL-Erfahrung in seine Heimat zurück.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Bernhard Seikovits wird 2026 in "The League Europe" (AFLE) wieder für die Vienna Vikings auf Touchdown- und Titel-Jagd gehen. Nachdem der Eigenbauspieler von 2021 bis 2024 in der NFL bei den Arizona Cardinals unter Vertrag stand, ist er nun zurück in der Landeshauptstadt und bei seinem Heimatblub.

Für den 28-Jährigen ist die Rückkehr nach Hause ein emotionaler Moment. "Ich freue mich einfach, wieder zu Hause zu sein. In den USA hatte ich nur Einsätze während der Saisonvorbereitung, jetzt freue ich mich darauf, endlich wieder eine ganze Saison spielen zu können", meint der Heimkehrer im Gespräch mit oe24. "Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Es fühlt sich nach Familie an und ich freue mich schon darauf, wieder richtig loszulegen", strahlt Seikovits.

Auch Vikings-Head-Coach Chris Calaycay ist von dem Star-Signing begeistert. Er war auch schon sein Trainer, bevor "Seiko" den Sprung in die NFL geschafft hatte. Unter ihm wandelte sich Seikovits vom Quarterback in der Jugend zum Wide Receiver bis zu seiner nun endgültigen Position als Tight End.

© GEPA

Calaycay "extrem begeistert"

Damit ist die Lücke in der Vikings-Offense, die durch den Abgang von Florian Bierbaumer in die UFL (United Football League) zu den Louisville Kings in den USA mit einem "Homegrown"-Spieler auf Top-Niveau kompensiert. Für Calaycay, der seit 22 Jahren Mastermind hinter dem Vikings-Erfolg ist, bedeutet die Heimkehr für "den verlorenen Sohn" enorm viel. "Zu sagen, dass ich mich freue, wäre zu wenig, ich bin extrem begeistert, dass Bernhard wieder da ist", so der Coach.

© Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Für Seikovits beginnt nun das nächste Kapitel seiner Laufbahn. Im kommenden Jahr will er sich voll und ganz auf die Debüt-Saison der AFLE konzentrieren, schließt aber nicht aus, dass es ihn wieder in die USA ziehen könnte. Seikovits: "Diesen Traum habe ich noch nicht aufgegeben. Wenn sich die Chance ergibt, werde ich es nächstes Jahr wieder versuchen."

© GEPA

Von dem Wiener Meister-Team 2022 stehen nächste Saison noch 10 Spieler im Kader. Dementsprechend weiß auch Seikovits, dass er "einige Spieler erst kennenlernen muss". Dennoch will er mit seiner NFL-Erfahrung für seine neuen und alten Weggefährten ein offenes Ohr haben. "Viele der Jungs habe ich damals noch selbst als Coach betreut, jetzt spielen wir gemeinsam", scherzt Seikovits.

Schwere Zeit in Arizona

Vor allem eine Sache hat er während seiner Zeit bei den Arizona Cardinals gelernt: "Ich stand mehrfach kurz vor dem Sprung in den Kader und habe es dennoch nicht geschafft. Für mich als jungen Spieler war das extrem schwer, aber ich habe daraus gelernt", so der neue Vikings-Star.

© Getty

Eine Sache, zurück in Wien zu sein, freut ihn besonders. Denn während ihn seine Frau in den USA begleitet hatte, fehlte dem Familienmensch der Kontakt etwa zu seinem Opa besonders. "Ich kann jetzt einfach wieder für ein paar Stunden zu ihm gehen und mit ihm plaudern. Jemand, der dich von deiner Geburt an kennt, mit dem man einfach jederzeit reden kann, hat mir einfach gefehlt", wird der Angreifer emotional.

© Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Auch mit dem neuen Offensive-Coordinator Jordan Neumann verbindet Seikovits eine besondere Zeit. Als Seikovits 2011 in der Vikings-Jugend begann, war der neue und alte Angriffs-Trainer auch für die Quarterback-Ausbildung an der Ravellin-Straße verantwortlich. Ausgerechnet heuer kreuzen sich die Wege der beiden wieder in Wien.