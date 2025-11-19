NFL-Hammer: In DIESER Europa-Metropole steigt das nächste Spiel

Die NFL will zukünftig noch mehr Spiele in Europa veranstalten, das kündigte Commisoner Roger Goodell bereits vor einigen Wochen in London an. Jetzt dürfte durchgesickert sein, in welcher Metropole der Hit steigen soll.

Die NFL, die beste Football-Liga der Welt, expandiert weiter. Nach den gefeierten Spielen in Berlin und Madrid soll nächstes Jahr die nächste europäische Metropole auf der Landkarte auftauchen. 2026 wird auch erstmals ein Spiel in Australien stattfinden, damit geht der ausgeklügelte Plan der Liga-Bosse weiter.

Vor zwei Jahren erweiterte man den Spielplan um ein weiteres Spiel, dadurch hat nun die Hälfte der Teams 9 Heimspiele und 8 Auswärtsspiele im Kalender. Doch man ist bemüht, wieder ein Gleichgewicht zu schaffen. Der Plan ist: 8 Heimspiele, 8 Auswärtsspiele und ein Spiel auf internationalem Boden pro Mannschaft. Damit will man nach Brasilien, Australien, drei Spielen in London (2 Mal Tottenham Stadium, 1 Mal Wembley), Irland, Deutschland (Berlin, Frankfurt oder München) und Madrid weitere Märkte öffnen und insgesamt 16 International Games veranstalten.

Doch noch bevor die Millionen-Liga offiziell bekannt geben konnte, wie es nächstes Jahr weitergeht, plauderte ein Vereinspräsident das gut gehütete Geheimnis aus. So kündigte Dennis Lauscha, Präsident der New Orlenas Saints, an, dass man nächstes Jahr wieder in Europa auflaufen wird. An einem Ort, der zwar schon oft spekuliert wurde, aber noch nicht bestätigt wurde.

Vereins-Präsident gibt NFL-Hammer bekannt

Das Team mit der Fleur de Lille als Logo, in der Stadt mit dem legendären French Quarter, soll in der Metropole auflaufen, die passender nicht sein könnte: Paris. Laut Saints-Insider Jeff Duncan sollen die Verhandlungen zwischen NFL und den Stadion-Betreibern des Stade de France bereits laufen.

© Getty

"Man wird in den nächsten Wochen hören, dass die Saints nächstes Jahr ein Spiel in Paris absolvieren werden", bestätigte Lauscha im Rahmen des Greater New Orleans Quarterback Club. Demnach sollen nur noch Details zu klären sein.

Dass New Orleans als Heimteam ausgewählt wird, macht auch Sinn, weil man als einzige NFL-Franchise die Marketingrechte für Frankreich und Monaco besitzt. Der Gegner wird allerdings erst nach der Auslosung im März bekannt gegeben.