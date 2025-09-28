NFL-Boss will noch mehr Spiele in Europa

Eine Aussage von NFL-Boss Roger Goodell sorgt beim ersten Spiel in Irland für Aufsehen.

Mit Dublin ist seit heute ein neuer Ort auf der NFL-Landkarte feierlich eingeführt worden. Die Pittsburgh Steelers und Minnesota Vikings lieferten sich dort einen packenden Schlagabtausch. Ein weiteres Spiel der International Series der besten Football-Liga der Welt, das für Begeisterung sorgt. Heuer kommt noch die Premiere im Berliner Olympiastadion (So., 9. November, 15.30 Uhr) zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts, sowie im Bernabeu-Stadion von Madrid (So., 16. November, 15.30 Uhr) der Kracher zwischen den Miami Dolphins und Washington Commanders dazu.

Mit dem Spiel in Sao Paulo am ersten Spieltag und dem traditionellen NFL-Hattrick in London finden heuer bereits sieben Spiele außerhalb der USA statt. Doch das soll noch lange nicht alles sein, wenn es nach Liga-Chef Roger Goodell geht. Nächstes Jahr kommt ein Spiel in Australien dazu. Weiters wurde bekannt gegeben, dass in den nächsten drei Jahren je ein Spiel in Rio de Janeiro im legendären Maracana-Stadion ausgetragen wird. Doch das soll noch lange nicht alles sein.

Jedes Team soll ein Spiel bekommen

"Jedes Team soll ein Spiel außerhalb der USA bekommen", wagt der 66-jährige CommisionerCommissioner einen mutigen Vorstoß vor dem Kick-off in Dublin. Derzeit hat jede Mannschaft 17 Spiele pro Saison, damit soll gewährleistet sein, dass man je acht Heim- und Auswärtsspiele hat und ein weiteres auf neutralem Boden. Die Idee muss allerdings erst mit der Spielergewerkschaft und den Klub-Besitzern abgestimmt werden. Weiters plant man zukünftig auch Spiele in Asien.

Eine Erweiterung der Spiele in Europa ist auch nicht ausgeschlossen. München und Frankfurt veranstalteten in den vergangenen Jahren bereits unvergessliche Football-Tage, auch Paris soll an einem Spiel Interesse haben. Dazu kommt, dass man hinter den Kulissen wohl weiter an einem eigenen europäischen Team bastelt. "Eine Franchise in London ist möglich", meinte Goodell unter der Woche und führt weiter aus: "Der Markt außerhalb der USA ist sehr attraktiv. Wir lernen jedes Jahr mehr über die Machbarkeit dieser Idee durch die International Series."

Träume von Londoner Super Bowl

Auch eine rein europäische Division stand bereits im Raum mit vier europäischen Teams oder ein Super Bowl in London. Das größte Problem daran wären die enormen Reisestrapazen für die Teams im Play-off. Dennoch träumt man weiter von einer großen Ausbreitung auf der ganzen Welt.