Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
Knallhart: Ex-Tournee-Sieger aus Kader gestrichen
© Gepa

Skispringen

Knallhart: Ex-Tournee-Sieger aus Kader gestrichen

22.12.25, 15:22
Teilen

Am 28. Dezember startet die Vierschanzentournee. Ein ehemaliger Sieger darf nicht an den Start gehen. 

Kaum zu glauben: Einer, der einst die größten Arenen beherrschte, schaut jetzt nur noch zu. Besonders bitter: Bei der Generalprobe in Engelberg lief gar nichts zusammen. Zwei Sprünge, null Punkte, kein Lichtblick. Für einen 35-Jährigen mit unzähligen Weltcup-Starts ein brutales Signal – und offenbar das entscheidende.

Vor fünf Jahren noch die Nr. 1

Der Absturz könnte dramatischer kaum sein. Vor fünf Jahren holt er noch den Gesamtsieg bei der Tournee, heute ist er außen vor. Damals galt er als Inbegriff der Konstanz, als Nervenstarker, der auf der größten Bühne lieferte. Heute ist er Sinnbild für den Generationenwechsel im Skispringen.

Generationen-Wechsel

Denn während er gestrichen wurde, setzt Polen auf frische Hoffnungsträger und bewährte Routiniers: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek und Maciej Kot dürfen zur prestigeträchtigen Tournee reisen. Für den zweimaligen Weltmeister bleibt nur die Rolle des Zuschauers. Einst gefeiert, jetzt vergessen? Die bittere Wahrheit: Der Tournee-Sieger von 2019/2020 heißt Dawid Kubacki – und ist nicht mehr dabei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden