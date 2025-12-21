Tournee-Generalprobe: ÖSV-Adler bei Windlotterie chancenlos

Der slowenische Überflieger Domen Prevc (26) musste sich in der Sonntag-Windlotterie in Engelberg Ryoyu Kobayashi (JAP) geschlagen geben. Als bester ÖSV-Adler landete Jonas Schuster auf Platz 6.

Für die ÖSV-Adler blieb das erhoffte Erfolgserlebnis bei der Tournee-Generalprobe aus. Nach dem Prevc-Sieg vom Samstag (vor Felix Hoffmann/GER und Ren Nikaido/JAP) mit Jonas Schuster auf Platz 5 konnten unsere Adler auch in der sonntägigen Windlotterie nicht im Kampf um die Podestplatzierungen mitreden.

In der Entscheidung am Sonntag musste sich der zu Halbzeit noch ex aequo Führende Prevc dem Japaner Kobayashi geschlagen geben. Der ehemalige Tournee-Sieger feierte seinen 37. Weltcup-Erfolg. Dritter wurde der Deutsche Felix Hoffmann.

Stefan Kraft nur auf Platz 19

Bester Österreicher war wie am Samstag Jonas Schuster, der Sohn von Trainerlegende Werner Schuster, als Sechster. Stefan Embacher landete auf Platz 8. Die Routiniers Jan Hörl und Stefan Kraft mussten sich mit den Plätzen 15 und 19 geschlagen geben.

Damit bleiben ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl acht Tage, seine Adler bis zum Tournee-Start in Oberstdorf (29.12.) in Siegform zu bringen.

++ Mehr in Kürze ++