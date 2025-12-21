Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Tournee-Generalprobe: ÖSV-Adler bei Windlotterie chancenlos
© gepa

Springen Engelberg

Tournee-Generalprobe: ÖSV-Adler bei Windlotterie chancenlos

21.12.25, 17:51
Teilen

Der slowenische Überflieger Domen Prevc (26) musste sich in der Sonntag-Windlotterie in Engelberg Ryoyu Kobayashi (JAP) geschlagen geben. Als bester ÖSV-Adler landete Jonas Schuster auf Platz 6.

Für die ÖSV-Adler blieb das erhoffte Erfolgserlebnis bei der Tournee-Generalprobe aus. Nach dem Prevc-Sieg vom Samstag (vor Felix Hoffmann/GER und Ren Nikaido/JAP) mit Jonas Schuster auf Platz 5 konnten unsere Adler auch in der sonntägigen Windlotterie nicht im Kampf um die Podestplatzierungen mitreden.

In der Entscheidung am Sonntag musste sich der zu Halbzeit noch ex aequo Führende Prevc dem Japaner Kobayashi geschlagen geben. Der ehemalige Tournee-Sieger feierte seinen 37. Weltcup-Erfolg. Dritter wurde der Deutsche Felix Hoffmann. 

Stefan Kraft nur auf Platz 19

Bester Österreicher war wie am Samstag Jonas Schuster, der Sohn von Trainerlegende Werner Schuster, als Sechster. Stefan Embacher landete auf Platz 8. Die Routiniers Jan Hörl und Stefan Kraft mussten sich mit den Plätzen 15 und 19 geschlagen geben.

Damit bleiben ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl acht Tage, seine Adler bis zum Tournee-Start in Oberstdorf (29.12.) in Siegform zu bringen.

++ Mehr in Kürze ++

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden