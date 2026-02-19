TV-Skandal um Andrew: Olympia-Fans toben

Zahlreiche Curling-Fans steigen auf die Barrikaden.

Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat die britische Polizei am Donnerstag den früheren Prinzen Andrew festgenommen. Dem Bruder von König Charles III. wird Fehlverhalten im Amt vorgeworfen.

Die Andrew-Festnahme ist auf der Insel natürlich das Top-Thema, die BBC unterbrach deshalb auch die Olympia-Übertragung. Gerade als feststand, dass das britische Curling-Team den Einzug ins Halbfinale geschafft hatte, wurde die Übertragung aus Italien abgebrochen und ins Studio nach London geschaltet.

© Getty

Diese Vorgangsweise stieß bei den Curling-begeisterten Briten jedoch auch auf Unverständnis. In den sozialen Medien beschwerten sich zahlreiche Olympia-Fans über die BBC. Das Halbfinale heute Abend gegen die Schweiz sollte dann aber ohne Unterbrechung stattfinden.