Gratis Selbstverteidigungskurse im Volkshaus Dornach

Wer lernt, seine Umgebung bewusst wahrzunehmen und Warnsignale frühzeitig zu erkennen, kann Gefahrensituationen besser einschätzen und vermeiden“, unterstreicht der Stadtrat die Bedeutung der Kurse.

Linz. Die von der Stadt Linz angebotenen kostenlosen Selbstverteidigungskurse stoßen weiterhin auf großes Interesse. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage werden ab Mitte März weitere Termine angeboten.

„Das Interesse an qualitativ hochwertigen Selbstverteidigungskursen ist nach wie vor sehr groß. Deshalb war es mir wichtig, auch heuer wieder die Möglichkeit zu schaffen, sich kostenlos von Expertinnen und Experten praxisnahe Tipps und Techniken für mehr persönliche Sicherheit anzueignen“, erklärt Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ).

Die Kurse finden jeweils samstags von 13 bis 18 Uhr statt und werden an folgenden Terminen angeboten:

14. März: für Männer und Frauen, Volkshaus Pichling

21. März: für Frauen ab 14 Jahren, Volkshaus Pichling

4. April: für Frauen ab 14 Jahren, Volkshaus Dornach

18. April: für Männer und Frauen, Volkshaus Dornach

Die Selbstverteidigungskurse werden vollständig von der Stadt Linz finanziert.

Eine Anmeldung ist erforderlich und telefonisch unter +43 732 7070 2017 oder per E-Mail an str.raml@mag.linz.at möglich. Pro Termin können maximal 20 Personen teilnehmen. Bitte bequeme Kleidung, Turnschuhe und Getränke mitbringen.