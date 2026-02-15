Bitterkalt! FPÖ NÖ auf "Eisschwimmtour 2026"

Mit der freiheitlichen Eisschwimmtour 2026 setzten die FPÖ Niederösterreich und die Freiheitliche Jugend Niederösterreich am 14. Februar 2026 ein starkes Zeichen für Gesundheit, Disziplin und mentale Stärke.

Unterstützt von Apnoetauch-Nationalrekordhalter Eugen Göttling wagten sich zahlreiche motivierte Teilnehmer in die Fluten. Natürlich live dabei in St. Pölten: Landesrat Martin Antauer.

FPÖ Spitzenkandidat Martin Antauer war auch mit von der Partie. © FPÖ NÖ

Bei optimalen Bedingungen begrüßte FPÖ Niederösterreich Landesgeschäftsführer LAbg. Helmut Fiedler und FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer die Teilnehmer zum nächsten Termin der Eisschwimmtour 2026: Am 14. Februar am Ratzersdorfer See in St. Pölten. Mit großer Entschlossenheit, Selbstdisziplin und Teamgeist meisterten alle Teilnehmer erfolgreich den Sprung ins kalte Wasser. Betreut wird die Eisschwimmer-Tour durch Apnoetaucher Eugen Göttling (Anm.: der bei fast allen Stationen persönlich dabei ist, in St. Pölten nicht).

Durchhaltevermögen und innere Stärk

© FPÖ NÖ

"Für uns Freiheitliche ist diese Eisbadetour ein klares Symbol dafür, dass Mut, Durchhaltevermögen und innere Stärke notwendig sind, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Die Teilnehmer haben heute eindrucksvoll bewiesen, dass sie genau diese Eigenschaften mitbringen“, betonte LAbg. Helmut Fiedler. Als sichtbares Zeichen des Erfolgs überreichte er allen Eisschwimmern einen blauen Saunahut. Auch Landesrat Martin Antauer war begeistert von der Motivation der Teilnehmer: „So viel positive Energie steckt einfach an. Die freiheitliche Eisschwimmtour ist ein voller Erfolg.“

Schwierige Umstände meistern

Auch der Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Niederösterreich, Michael Sommer, unterstrich die Bedeutung der Aktion: "Stärke zeigen, schwierige Umstände meistern und Verantwortung für die eigene Zukunft übernehmen – das gilt beim Eisbaden genauso wie in der Politik. Unsere Jugend beweist, dass sie bereit ist, mit Überzeugung und voller Kraft voranzugehen. Gemeinsam gestalten wir eine erfolgreiche Zukunft“, so Sommer mit Blick auf die restlichen Stationen der freiheitliche Eisschwimmtour 2026.

Nächste Stationen 28. Februar in Guntramsdorf und am 21. März im Hölltal (NK).