Suchtmittel im Wert von 6 Millionen € verkauft: Drogenring zerschlagen

OÖ. Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund sechs Millionen Euro hat allein der Kopf einer Drogenbande, bestehend aus drei jungen Männern, im Zentrum von Oberösterreich umgesetzt. Deren Verhaftung bezeichnet die Polizei am Dienstag als "einen der umfangreichsten Ermittlungserfolge der letzten Jahre im Bereich Suchtmittelkriminalität des Landeskriminalamts". Zwei von ihnen wurden bereits vom Landesgericht Wels nicht rechtskräftig zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Seit Oktober 2024 führten die Kriminalbeamten Ermittlungen gegen die professionell organisierte Bande wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Suchtgifthandels durch. Die Beschuldigten sollen mit hoher krimineller Energie, strukturiertem Vorgehen und einem weit verzweigten Netzwerk an involvierten Personen agiert haben, teilte die Landespolizeidirektion mit. Ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Verdächtiger wurden als erste identifiziert, verhaftet und vor Gericht gestellt. Ihnen wird der Schmuggel und Verkauf von rund 170 Kilogramm Cannabiskraut zur Last gelegt.

Die Polizei stellte Drogen und Bargeld sicher. © LKA OÖ

Detaillierte Handlungsanleitungen für Kuriere

Anfang Juli 2025 wurde dann noch ein dritter mutmaßlicher Haupttäter aus dem Raum Lambach festgenommen. Der 21-Jährige soll rund 150 Kilo Cannabiskraut und Haschisch, etwa 14 Kilo Kokain, rund 16 Kilogramm Methamphetamin sowie kiloweise MDMA und Amphetamine verkauft haben. Die Professionalität des Trios zeige sich laut Polizei auch in den sichergestellten Organigrammen, detaillierten Handlungsanleitungen für Kuriere, Bunkerhalter und Subverteiler sowie klar definierten Zuständigkeiten innerhalb des kriminellen Netzwerks.

Zwölf weitere Beitragstäter festgenommen

Außer dem Trio wurden mittlerweile zwölf weitere Beitragstäter festgenommen und zahlreiche weitere involvierte Personen angezeigt. Darüber hinaus wurden 70.000 Euro sowie ein Auto im Wert von etwa 50.000 Euro sichergestellt und beschlagnahmt. Die Ermittlungen führten zudem zu Lieferanten in Serbien, Tschechien, Deutschland und den Niederlanden. Die Verfahren gegen diese internationalen Tätergruppierungen werden derzeit in Kooperation mit den jeweiligen ausländischen Polizeibehörden fortgeführt, hieß es abschließend von der Landespolizeidirektion.