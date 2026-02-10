Alles zu oe24VIP
budgette.png

Regierung

Paukenschlag: Doppel-Budget soll noch vor Sommer kommen

10.02.26, 11:20 | Aktualisiert: 10.02.26, 12:43
Gespräche mit Parlamentsklubs über Änderung des Fahrplans

Die Bundesregierung möchte das geplante Doppelbudget für 2027/28 noch vor dem Sommer im Parlament beschließen.

Paukenschlag: Doppel-Budget soll noch vor Sommer kommen
Entsprechende Überlegungen wurden der APA am Dienstag im Finanzministerium bestätigt. Man sei dazu mit den Parlamentsklubs in Kontakt. Der Termin für die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist eigentlich erst für 14. Oktober festgelegt. Eine Änderung des Fahrplans müsste in der Präsidialkonferenz des Nationalrats beschlossen werden.

Paukenschlag: Doppel-Budget soll noch vor Sommer kommen
Nächste Gelegenheit dafür wäre nächste Woche, wenn die Präsidiale vor der Plenarsitzung zusammenkommt. Die FPÖ bestätigte, dass der Finanzminister über den Plan zu einem Vorziehen des Budgetbeschlusses an die Klubs herangetreten sei.

Budgetplanung im Sinne der Effizienz 

Begründet werden die Überlegungen im Finanzministerium damit, dass man die Budgetplanung im Sinne der Effizienz und der besseren Planbarkeit möglichst früh angehen wolle. Es liege aber im Ermessen des Parlaments, den Fahrplan zu adaptieren. Statt wie geplant im Oktober könnte das Budgetgesetz für die kommenden zwei Jahre so im Juli vor der Sommerpause beschlossen werden.

