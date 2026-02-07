Nächster Stargast fix: Supermodel verzaubert den Opernball

Internationaler Glanz für den „Ball der Bälle“: Das Kärntner Topmodel Nadine Leopold wird dieses Jahr als offizieller Stargast von Campari den Wiener Opernball besuchen.

Die 32-jährige Nadine Leopold, die als erstes österreichisches Model überhaupt für die legendäre „Victoria's Secret“-Show über den Laufsteg schritt, kehrt für das gesellschaftliche Großereignis nach Wien zurück.

Gemeinsam mit der bekannten österreichischen Designerin Eva Poleschinski wird sie in der Loge von Campari Platz nehmen. Die Karriere der Kärntnerin begann bereits im Alter von 16 Jahren, als sie von einem Scout entdeckt wurde – seither zierte sie unter anderem die Titelseiten der französischen Ausgaben von Elle und Glamour.

Robe inspiriert von Negroni

Für ihren Auftritt auf dem Wiener Opernball trägt Leopold eine exklusive Couture-Robe, die von Eva Poleschinski speziell für diesen Anlass und im Auftrag von Campari entworfen wurde. Das Design orientiert sich am charakteristischen Rot der Marke sowie der markanten Formsprache der ikonischen Flaschen und Gläser. Poleschinski ließ Elemente wie die kristalline Struktur von Eis und die Konturen eines Negroni-Glases in die Kreation einfließen, um Präsenz und Leichtigkeit zu vereinen.

Italienische Designtradition in Wien

Um die internationale Tradition von Campari zu unterstreichen, stammen die für das Kleid verwendeten hochwertigen Stoffe größtenteils aus Italien. Die fließenden Materialien sollen dem Model auf dem Ballparkett eine besondere Dynamik verleihen. Nadine Leopold gilt als eine der erfolgreichsten Österreicherinnen im internationalen Model-Business und wird durch ihre Anwesenheit für zusätzliches Blitzlichtgewitter in der Staatsoper sorgen.