Schock-Aus im Dschungelcamp: Tränen, Intimrasur und das jähe Ende einer Romanze

Während Hubert Fella durch einen selbstlosen Verzicht zum emotionalen Helden avanciert, verliert Hardy Krüger jr. im Moment seines größten privaten Glücks ein unersetzliches Symbol an die unerbittlichen Fluten des Ozeans.

Der 15. Tag im australischen Dickicht avancierte zu einer psychologischen Belastungsprobe, bei der die Grenze zwischen rührender Sentimentalität und erschütternder Trivialität fließend verlief. Während die Ankunft der Briefe von den Liebsten für kollektive emotionale Ausbrüche sorgte, offenbarten sich in den Niederungen des Camp-Alltags menschliche Abgründe, die selbst hartgesottene Zuschauer erschaudern ließen.

Hygienerisiken am Spültrog

Für den wohl nachhaltigsten Ekelmoment sorgte Ariel, die Samira beim gemeinschaftlichen Abwasch ein zweifelhaftes Geständnis ablegte. Die Schweizerin hatte den Spültrog zweckentfremdet, um dort eine umfassende Ganzkörperrasur vorzunehmen – eine Information, die Samira just in dem Moment erreichte, als sie das Essgeschirr der Gruppe im besagten Behältnis reinigte. Das Bild von „Schambehaarung auf dem Teller“ markierte zweifellos den ästhetischen Tiefpunkt des Tages.

Hubert Fella und Simone Ballack. © RTL

Maskuline Bilanz und bäuerliche Perspektiven

Währenddessen stieg der Unmut unter den männlichen Camp-Bewohnern. Patrick gab bei der Nachtwache seinem Unmut über die vermeintlich ungleiche Arbeitsverteilung Ausdruck. In einer Mischung aus konservativem Rollenverständnis und Frustration über die omnipräsenten „Reality-Gesetze“ beklagte er, dass die Männer die Hauptlast der camp-internen Logistik trügen, während man sich von den Damen permanent „pauschal verurteilen“ lassen müsse.

In einer fast schon surrealen Wendung mutierte das Camp kurzzeitig zur Partnerbörse für das ländliche Milieu. Simone Ballack, offenbar fasziniert von der handfesten Natur des Bauernstandes, philosophierte über die Vorzüge eines Landwirts als Partner für Ariel. Patrick dämpfte die Euphorie jedoch mit fachmännischem Realismus: Während Ariel sich für das vermeintliche Vermögen der Traktorenbesitzer interessierte, gab der TV-Bauer zu bedenken, dass die strengen Gerüche eines Schweinemastbetriebs und die harten Arbeitszeiten eines Milchbauern kaum mit Ariels Vorliebe für gepflegte Ästhetik harmonieren dürften. Sein konstruktiver Vorschlag: Ein Obst- oder Ackerbauer könnte die Lösung sein – sofern Ariel bereit ist, den Fernseher gegen den Traktorsitz zu tauschen.

Hubert im „Schandautomaten“ und der große Ohropax-Verzicht

Die Dschungelprüfung geriet für Hubert Fella zu einer unerquicklichen Odyssee durch das Innere eines maroden Pfandautomaten. Zwischen abgestandenem Müll, Kakerlaken und Fleischresten kämpfte der 58-Jährige sichtlich mit seinem Würgereiz. Das magere Ergebnis von zwei Sternen spiegelte seinen physischen und psychischen Erschöpfungszustand wider, der ihn am Ende japsend auf dem Boden zurückließ.

Die nächste Dschungelprüfung. © RTL

Doch Hubert rehabilitierte sich auf der emotionalen Ebene: In einer rührenden Geste des Altruismus verhandelte er mit der Produktion einen Tauschhandel. Er opferte seine heißgeliebten Ohrstöpsel, um Simone Ballack ihre schmerzlich vermisste Kette zurückzugeben. Ein Moment, der selbst seine schärfste Kritikerin Samira zu Tränen rührte und für einen kurzen Augenblick den Frieden im Camp wiederherstellte.

Wenig später der nächste Schock. Beim täglichen Voting erwische es nun schlussendlich Ariel, die nach Wirbel und Ekel das Camp verlassen muss.

Das bittere Ende einer Romanze

Für Hardy Krüger jr. endete die Reise auf die denkbar dramatischste Weise. Nachdem er das Camp verlassen durfte, wurde er am Strand von seiner Ehefrau Alice mit einem Heiratsantrag überrascht. Das romantische Hochgefühl fand jedoch ein jähes Ende: Beim anschließenden Bad in den Wellen des Ozeans verlor der Schauspieler seinen frisch wiedergewonnenen Ehering in den tosenden Fluten. Ein tragisches Finale, das symbolisch für die Unberechenbarkeit des Dschungels steht.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+