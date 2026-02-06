"Lage verschlimmert": Experten sprechen von Scheidung bei Royals

Norwegens Königshaus macht derzeit schwere Zeiten durch, jetzt sprechen erste Adelsexperten sogar schon von einer möglichen Scheidung.

Erst der Skandal rund um Marius Borg Hoiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, der erst diese Woche vor Gericht war. Dann die Erwähnung von Mette-Marit in den Epstein-Akten und seit längerer Zeit ist König Harald gesundheitlich angeschlagen.

Bei Norwegens Royals herrscht gerade jede Menge Unruhe. Die Skandale der letzten Wochen dürften das Fass nun zum Überlaufen gebracht haben. Einzig Kronprinz Haakon blieb bislang unverschont, hält sich aber auch bestmöglich zurück.

Doch mittlerweile wird wild spekuliert, was die Folgen sein könnten. Milde gestimmte Experten sprechen davon, dass Mette-Marit, welche die Situation zutiefst bedauert, ab sofort aus den öffentlichen Ämtern enthoben wird und auf ihre Pflichten verzichtet. Selbst wenn ihr Mann Haakon König wird.

Historiker analysiert Situation

"Wir müssen die Reaktion des norwegischen Hofes abwarten, obwohl die Situation dem Königshaus äußerst schadet und angesichts Marius" inakzeptablem Verhalten die ohnehin angespannte Lage noch verschlimmert", meint der spanische Historiker Ricardo Mateos Saenz de Medrano.

Andere Experten gehen sogar noch weiter und sprechen sogar schon davon, dass sich Haakon demnächst von Mette-Marit scheiden lassen wird. Denn die Zeit drängt. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes seines Vaters kann es schon bald soweit sein, dass der 52-Jährige Kronprinz Norwegens den Thron besteigen muss.

Dabei müsste allerdings Mette-Marit im Hintergrund bleiben, die Skandale wiegen laut Insidern zu schwer, um sie zur Königin zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre allerdings auch, dass Haakon auf den Thron verzichtet und zugunsten seiner Tochter, Prinzessin Ingrid von Norwegen abdankt, die noch in Ausbildung ist.