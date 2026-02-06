Hollywood-Zoff: Bill Kaulitz im Clinch mit berühmten Nachbarn

In den exklusiven Hollywood-Hügeln ist Feuer am Dach: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz sorgt mit den Umbauarbeiten an seinem neuen Luxus-Domizil für massiven Ärger in der prominenten Nachbarschaft.

Der 36-jährige Musiker hatte sich Ende 2025 eine leerstehende Immobilie direkt neben seinem bisherigen Haus zugelegt – ein Projekt, das sein Bruder Tom im gemeinsamen Podcast wenig schmeichelhaft als „Schrotthaufen“ bezeichnete. Doch was für den Sänger ein spannendes Sanierungsprojekt für seine Netflix-Doku ist, entwickelte sich für die direkte Nachbarin Simone Bargetze schnell zum Dauerärgernis. Die bekannte Schweizer Stuntfrau wirft dem Popstar vor, ohne Rücksicht auf die Anwohner zu agieren.

Blockierte Straßen und Chaos

Besonders die Lage in einer Einbahnstraße sorgt für Probleme. Laut Bargetze würden bis zu 13 Trucks gleichzeitig die Zufahrten blockieren, ohne dass die Nachbarn vorab informiert wurden. Ein Vorfall mit frischem Zement für die Pool-Sanierung brachte das Fass zum Überlaufen: Eltern konnten ihre Kinder nicht zur Schule bringen, weil Anwohner mit ihren Fahrzeugen festsaßen. „Er ist ja Millionär und denkt, er kauft sich den ganzen Hollywoodhügel“, kritisiert die 49-Jährige die Situation scharf.

Geflutete Straßen in Hollywood

Neben dem Lärm und den Blockaden kam es offenbar auch zu handfesten Sachschäden. Als Kaulitz sein altes Schwimmbad entleeren ließ, soll die gesamte Straße überschwemmt worden sein. Die Reaktion des Sängers auf eine direkte Ansprache sei laut Bargetze „total unkonzentriert“ ausgefallen. Während sie Bruder Tom als „cool“ bezeichnet, wirft sie Bill eine massive Ignoranz gegenüber seinem Umfeld vor. Vor allem die ständigen Dreharbeiten für die dritte Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ belasten den Frieden am Hügel.

Partys und Parkplatz-Ärger

Ein weiterer Streitpunkt sind die zahlreichen Partys im neuen Haus. Gäste würden ihre Wagen ungeniert auf Privatparkplätzen abstellen und dabei auf die Einladung des Sängers verweisen. Für Bargetze ist das Maß voll: „Diese Ignoranz und Arroganz nerven.“ Besonders enttäuscht zeigt sie sich darüber, dass Kaulitz zwar oft seine Liebe zur Schweiz betont, seine direkte Schweizer Nachbarin ihm jedoch egal zu sein scheint. Bill Kaulitz selbst hat sich zu den Vorwürfen aus der Nachbarschaft bislang nicht geäußert.