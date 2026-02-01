Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
William Andrew
© Getty

Ex-Royal

Epstein soll Opfer für Sex zu Andrew geschickt haben

01.02.26, 17:40
Teilen

Der Epstein-Skandal rund um Ex-Royal Andrew wird immer explosiver - das Image des ehemaligen Prinzen - wahrscheinlich für immer und zurecht zerstört. Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll seine Sexopfer direkt zu Andrew geschickt haben - brisante Details kommen ans Licht. 

Der wegen seiner Epstein-Verbindungen entmachtete Bruder von König Charles III. sieht sich mit neuen, schweren Anschuldigungen konfrontiert. Wie die „Daily Mail“ berichtet, bringen neu veröffentlichte Akten Andrew Mountbatten-Windsor (65) mit mindestens drei weiteren mutmaßlichen Opfern Jeffrey Epsteins (†66) in Verbindung.

Prince Andrew
© Getty Images

Forderung nach erneuten Ermittlungen gegen Andrew

Die US-Anwältin Gloria Allred (84), die 27 Epstein-Opfer vertreten hatte, fordert nun offen: „Die Metropolitan Police sollte ihre Ermittlungen gegen Andrew wieder aufnehmen.“ Besonders brisant: Ein Opfer soll laut ihrem Anwalt gegenüber der „BBC“ ausgesagt haben, sie sei 2010 gezielt nach Großbritannien geschickt worden, um Sex mit Andrew zu haben. Die Frau, keine Britin und damals in ihren 20ern, habe die Nacht bei Andrew in der Royal Lodge verbracht.

Eugenie und Andrew
© Getty Images

Sexuelle Spielchen in königlicher Residenz

Laut Anwalt Brad Edwards soll es nach dem Treffen sogar eine Führung durch den Buckingham Palace gegeben haben. Sollte sich dies bestätigen, hätte ein mutmaßliches Epstein-Opfer nicht nur Zugang zu einer königlichen Residenz erhalten, sondern wäre auch Teil des privaten Umfelds des Royals gewesen.

Fergie Andrew
© Getty Images

Virginia war bekanntestes Andrew-Opfer

Bereits bekannt ist der Fall Virginia Giuffre, die Andrew mehrfach sexuellen Missbrauch vorwarf. Der Royal bestritt die Vorwürfe stets, einigte sich jedoch außergerichtlich auf eine millionenschwere Zahlung. Giuffre nahm sich im April 2025 im Alter von 41 Jahren das Leben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen