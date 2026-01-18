Haftbefehl-Ehefrau Nina spricht über kaputte Nase des Rappers

Seit der Netflix-Doku "Babo: Die Haftbefehl-Story" zeigt sich der Rapper nur noch vermummt. Nun hat sich Haftbefehl einer ersten Nasen-Operation unterzogen, wie seine Ehefrau Nina Anhan berichtet.

Seit dem Erscheinen der Doku "Babo: Die Haftbefehl-Story" tritt der 40-jährige Rapper nur noch mit Maske oder Schal auf. Im Film wird deutlich, dass seine Nase durch jahrelangen Kokainkonsum stark beschädigt wurde und in sich zusammengefallen ist. Nun hat sich Haftbefehl einer ersten Nasen-Operation unterzogen. Seine Frau Nina Anhan verriet bei Instagram, dass der Eingriff deutlich länger dauerte als geplant. Statt drei Stunden habe die Operation sechseinhalb Stunden gedauert. "Es war übel. Jetzt ist er in der Heilungsphase. Es ist noch Tape dran. Ich zeig sie euch bald, jetzt darf ich noch nicht", sagte sie.

Maske aus Unsicherheit

In den vergangenen Wochen verdeckte Haftbefehl sein Gesicht konsequent. Der Grund sei laut Nina Anhan einfach: "Er hat einfach keine Lust, dass alle darauf starren. Dabei sieht es gar nicht schlimm aus. Er hat ja eine Nase." Wann eine zweite Operation geplant ist und ob er bald wieder ohne Gesichtsverhüllung auftreten kann, ließ sie offen.

Hoffnung auf Abstinenz

Auf die Frage, ob Haftbefehl aktuell clean sei, antwortete Nina Anhan: "Ich hoffe es. Ich wünsche es mir von Herzen. Aber man weiss es nie zu hundert Prozent. Ich glaube aber, dass er es ernst meint."