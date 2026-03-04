Alles zu oe24VIP
Kino-Beben: So blutrünstig hat man Pinocchio noch nie gesehen!
© Disney

Neuer Horrorfilm

Kino-Beben: So blutrünstig hat man Pinocchio noch nie gesehen!

04.03.26, 12:29
„Pinocchio“ wird jetzt zum Horrorfilm! Noch heuer kommt das Splatter-Movie „Pinocchio Unstrung“. Schon jetzt lässt uns der 1. Trailer gruseln.  

„Bambi - Die Abrechnung,“ 2025), „Winnie Pooh Blood and Honey, 2023) oder Peter Pans Neverland Nightmare“ Horror-Adaptionen bekannter Disney-Stoffe, die für einen neuen Trend und gute Kasse sorgen. Jetzt kommt der nächste Held unserer Kindheit als trashiges Splatter-Movie: Pinocchio! 1881 von Carlo Collodi erfunden und 1940 als zweite abendfüllende rZeichentrickfilm nach Schneewittchen und die sieben Zwerge von Walt Disney verfilmt, bekommt jetzt ein Horror-Update und kehrt als „Pinocchio Unstrung“ auf die Kinoleinwand zurück.

Kino-Beben: So blutrünstig hat man Pinocchio noch nie gesehen!
© ITN Distribution


Jetzt liefert der erste Trailer die schaurigen Details, denn die Geschichte handelt diesmal von einem Jungen, der das tödliche Geheimnis seines Großvaters entdeckt. Die überraschende Wendung? Sein Großvater ist Gepetto, gespielt von Richard Brake („Hannibal Rising“) und dessen Projekt Pinocchio sinnt auf Rache!


Der erste Trailer zeigt eine verbogene und rissige Holzpuppe, die zu Gepettos-Enkel James (Cameron Bell) sagt: „Ich will genau wie du sein“, während sie mit ihren unheimlichen Fingern nach dessen Gesicht greift. Sie verbündet sich mit Jiminy Cricket, und die beiden versuchen, „den Menschen alles zu nehmen“, damit Pinocchio „genau wie James“ sein kann.

Kino-Beben: So blutrünstig hat man Pinocchio noch nie gesehen!
© ITN Distribution
 

Ein echter Schocker! Der Startermin ist noch offen. Die Horror-Puppe Pinocchio soll aber „noch 2026“ in unsere Kinos kommen

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

