Christina Stürmer wird zum Weltfrauentag laut: „Wir sind noch lange nicht am Ziel!“

Zum Weltfrauentag am 8. März rockt Christina Stürmer erstmals die Wiener Staatsoper. Im oe24-Interview erklärt sie die Hintergründe. Auch mit einer Kampfansage: „Frauen müssen die gleichen Chancen haben!“

Am Sonntag (8. März) rockt Christina Stürmer erstmals die Staatsoper. Bei "RISE! – Women's Voices for Change“, das ab 11.30 Uhr auch auf ORF III live übertragen wird, setzt sie an der Seite von Powerfrauen wie Lilian Klebow, Lidia Baich oder First Lady Doris Schmidauer ein starkes Zeichen zum Weltfrauentag. Schon vorab wird die Austropop-Königin im oe24-Interview laut!

Am Sonntag sind Sie bei RISE! in der Wr. Staatsoper. Singen Sie das erste Mal in der Oper?

Christina Stürmer: Ja, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in der Wiener Staatsoper singe. Ich war bis jetzt erst einmal als Besucherin dort.

Was macht die Oper so speziell?

Stürmer: Als ich vor ein paar Jahren dort eine kleine Führung hatte, war ich schon sehr beeindruckt von der Atmosphäre. Sehr imposant! Jetzt auf dieser Bühne stehen zu dürfen und ein Teil von „RISE!“ zu sein - das wird sehr, sehr toll!

Was darf man erwarten?

Stürmer: Von meiner Seite darf man sich auf zwei meiner größten Hits freuen :) Ich denke viele Menschen in diesem Saal werden den Text mitsingen können.

RISE! soll ein kulturelles Statement setzen - was muss sich für Frauen verändern?

Stürmer: Es braucht vor allem einen Mentalitätswandel - und zwar von Grund auf. Frauen müssen die gleichen Chancen haben, ihre Talente zu entfalten. Das bedeutet: z.B. gleiche Bezahlung und es muss selbstverständlich werden, dass auch Frauen in Führungspositionen vertreten sind. Kunst und Kultur spielen dabei eine wichtige Rolle finde ich - weil sie Menschen berühren und zum Nachdenken anregen können.

Lilian Klebow (o.) moderiert, First Lady Doris Schmidauer (u.) übernimmt den Ehrenschutz.

Ihr Statement zum Weltfrauentag?Stürmer: Der Weltfrauentag feiert einerseits die Erfolge und Stärke von Frauen - andererseits erinnert er uns daran, dass wir noch lange nicht am Ziel sind und weiterkämpfen müssen - für Gleichberechtigung, für Sichtbarkeit, für Respekt