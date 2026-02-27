Skigebiet Kasberg vor der Rettung

Gute Nachrichten für Wintersport-Fans in Oberösterreich: Das Land macht ernst und möchte das beliebte Skigebiet Kasberg retten. Die Seilbahnholding wurde jetzt mit Übernahmegesprächen beauftragt.

Oberösterreich. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass das Land Oberösterreich die Seilbahnholding mit konkreten Übernahmegesprächen zum Kasberg beauftragt hat. Dieser Schritt gilt als wichtiges Signal für die gesamte Region, um den Standort langfristig abzusichern. Ziel der Verhandlungen mit den derzeitigen Betreibern ist es, das Skigebiet vor allem für Familien, Kinder und Skivereine attraktiv zu halten.

Ein entscheidender Faktor für einen zukunftsfähigen Betrieb sei die technische Absicherung des Skigebiets. Dazu zähle insbesondere die Beschneiung. Entsprechende Maßnahmen können jedoch nur im Einvernehmen mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern und mit den nötigen rechtlichen Genehmigung umgesetzt werden. Insbesondere wird auch das EU-Beihilferecht geprüft, heißt es in einer Aussendung des Landes Oberösterreich.

Stelzer: "Wichtiges Kinder- und Familienskigebiet"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht im Skigebiet Kasberg einen zentralen Bestandteil der oberösterreichischen Skilandkarte. Es sei "ein wichtiges Kinder- und Familienskigebiet, in dem viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ihre ersten Schwünge im Schnee machen und Vereine trainieren", betont Stelzer. Man stehe "geschlossen für eine nachhaltige Zukunft des Kasbergs".

LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) hält fest, dass der Kasberg weit mehr als ein Skigebiet sei. "Er ist ein wirtschaftlicher Motor, ein Identitätsstifter und ein Ort, an dem Generationen von Familien ihre schönsten Wintererinnerungen gesammelt haben", so Haimbuchner. Bei Investitionen in touristische Infrastruktur gehe es "auch um Arbeitsplätze, um Wertschöpfung und um Perspektiven für die Menschen vor Ort", sagt der FPÖ-Politiker. "Der Kasberg hat Zukunft, als moderner und familienfreundlicher Wintersportstandort mit klarer regionaler Verankerung", fügt er hinzu.

Achleitner: "Grundsatzentscheidung getroffen"

"Die Beauftragung der OÖ. Seilbahnholding zur Aufnahme von Übernahmegesprächen mit den derzeitigen Betreibern des Kasberg ist ein erster, notwendiger Schritt. Damit ist die Grundsatzentscheidung für eine Fortführung des Skigebiets getroffen", unterstreicht Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).