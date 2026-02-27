Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.90 aktien up +0.78% Andritz AG 73.50 aktien down -0.34% BAWAG Group AG 133.40 aktien down -1.62% CA Immobilien Anlagen AG 26.440 aktien up +1.69% CPI Europe AG 16.130 aktien down -0.25% DO & CO Aktiengesellschaft 216.00 aktien down -1.82% EVN AG 29.300 aktien up +1.03% Erste Group Bank AG 102.00 aktien down -1.54% Lenzing AG 24.350 aktien down -1.42% OMV AG 55.45 aktien up +0.27% Oesterreichische Post AG 34.850 aktien up +0.14% PORR AG 39.150 aktien down -0.38% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.240 aktien down -1.35% SBO AG 35.950 aktien down -2.18% STRABAG SE 95.10 aktien up +0.42% UNIQA Insurance Group AG 16.760 aktien down -0.24% VERBUND AG Kat. A 59.75 aktien up +1.27% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.80 aktien down -1.2% Wienerberger AG 27.880 aktien up +1.23% voestalpine AG 48.600 aktien down -0.57%
  1. oe24.at
  2. Business
Land könnte helfen.
© Kasberg

Übernahme-Gespräche

Skigebiet Kasberg vor der Rettung

27.02.26, 13:53
Teilen

Gute Nachrichten für Wintersport-Fans in Oberösterreich: Das Land macht ernst und möchte das beliebte Skigebiet Kasberg retten. Die Seilbahnholding wurde jetzt mit Übernahmegesprächen beauftragt.

Oberösterreich. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass das Land Oberösterreich die Seilbahnholding mit konkreten Übernahmegesprächen zum Kasberg beauftragt hat. Dieser Schritt gilt als wichtiges Signal für die gesamte Region, um den Standort langfristig abzusichern. Ziel der Verhandlungen mit den derzeitigen Betreibern ist es, das Skigebiet vor allem für Familien, Kinder und Skivereine attraktiv zu halten. 

Ein entscheidender Faktor für einen zukunftsfähigen Betrieb sei die technische Absicherung des Skigebiets. Dazu zähle insbesondere die Beschneiung. Entsprechende Maßnahmen können jedoch nur im Einvernehmen mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern und mit den nötigen rechtlichen Genehmigung umgesetzt werden. Insbesondere wird auch das EU-Beihilferecht geprüft, heißt es in einer Aussendung des Landes Oberösterreich.

Stelzer: "Wichtiges Kinder- und Familienskigebiet" 

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht im Skigebiet Kasberg einen zentralen Bestandteil der oberösterreichischen Skilandkarte. Es sei "ein wichtiges Kinder- und Familienskigebiet, in dem viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ihre ersten Schwünge im Schnee machen und Vereine trainieren", betont Stelzer. Man stehe "geschlossen für eine nachhaltige Zukunft des Kasbergs".

LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) hält fest, dass der Kasberg weit mehr als ein Skigebiet sei. "Er ist ein wirtschaftlicher Motor, ein Identitätsstifter und ein Ort, an dem Generationen von Familien ihre schönsten Wintererinnerungen gesammelt haben", so Haimbuchner. Bei Investitionen in touristische Infrastruktur gehe es "auch um Arbeitsplätze, um Wertschöpfung und um Perspektiven für die Menschen vor Ort", sagt der FPÖ-Politiker. "Der Kasberg hat Zukunft, als moderner und familienfreundlicher Wintersportstandort mit klarer regionaler Verankerung", fügt er hinzu.

Achleitner: "Grundsatzentscheidung getroffen"

"Die Beauftragung der OÖ. Seilbahnholding zur Aufnahme von Übernahmegesprächen mit den derzeitigen Betreibern des Kasberg ist ein erster, notwendiger Schritt. Damit ist die Grundsatzentscheidung für eine Fortführung des Skigebiets getroffen", unterstreicht Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen