Für Pistengaudi

Land prüft Übernahme des Kasbergs

30.09.25, 14:18
Land OÖ prüft mögliche Übernahme des Kasbergs durch externe Analyse. 

Grünau. Die Betreiber der Kasberg-Bergbahnen haben angekündigt, den Skibetrieb in der Saison 2025/26 aufrechtzuerhalten, gleichzeitig jedoch ein Ansuchen auf Übernahme des Skigebiets durch die OÖ. Seilbahnholding gestellt. „Für eine tragfähige Zukunftslösung braucht es ein Gesamtprojekt, das alle Beteiligten mittragen", sagt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.

Fundierte Grundlage für Übernahme

Daher führte das Land OÖ Gespräche mit Stakeholdern und hat nun eine externe Prüfung der wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Situation des Kasbergs beauftragt. Analysiert werden sollen sowohl die letzten zehn Jahre der Betriebsführung als auch die Bilanzen der aktuellen Betreiber. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage zu schaffen, um über eine mögliche Übernahme zu entscheiden. Die Prüfung soll klar aufzeigen, welcher Aufwand mit einer Übernahme verbunden wäre – im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Steuergeld.

