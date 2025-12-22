Alles zu oe24VIP
bank deutsch-jahrndorf überfallen
© google maps

Weihnachtscoup

Überfall - Komplize wartete mit Auto vor Bank

22.12.25, 13:37
Im Nordburgenland läuft die Fahndung nach zwei Tätern - die mit großer Wahrscheinlichkeit in die nur wenige Fahrminuten entfernte Slowakei abgedampft sein dürften.

Bgld. In Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) wurde Montagmittag die örtliche Raiffeisen-Bank überfallen. Ein vorerst unbekannter Mann, der in die Filiale gestürmt gekommen war, bedrohte die Mitarbeiter mit einer Waffe und forderte Bargeld.

Anschließend flüchtete er gemeinsam mit einer zweiten Person, die in einem Pkw auf ihn wartete, berichtet die Landespolizeidirektion Burgenland. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet. Die Höhe des erbeuteten Betrags war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

