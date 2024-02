Toronto verliert bei Pöltl-Comeback

Jakob Pöltl ist am Freitag (Ortszeit) mit einer Niederlage ins Team der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt.

Die Kanadier verloren bei den Houston Rockets 106:135. Der Center aus Wien bilanzierte beim Comeback mit sechs Punkten, fünf Rebounds, zwei Blocks und einem Assist in 20:22 Einsatzminuten. Im vierten Viertel (40. Minute) musste er nach seinem sechsten Foul vorzeitig vom Feld.

Pöltl hatte sich am 7. Jänner bei den Golden State Warriors eine Verletzung des linken Knöchels zugezogen. In der Folge verpasste der 28-Jährige elf Partien in der Liga, von denen die Raptors lediglich zwei gewannen. Es sei "gut, nach dreieinhalb Wochen wieder zurück auf dem Court zu sein", ließ der heimische NBA-Pionier wissen. Bei der Niederlage gegen die Rockets habe sein Team "das gesamte Spiel über große Schwierigkeiten in der Defense" gehabt.

Die Kanadier waren in Houston ab dem Stand von 7:10 stets im Hintertreffen. Nachdem sie im dritten Abschnitt auf 69:84 verkürzt hatten, legten die Gastgeber einen 16:0-Lauf aufs Parkett und entschieden die Partie vorzeitig. Scottie Barnes mit 28 und Immanuel Quickley mit 25 Zählern waren die erfolgreichsten Werfer aufseiten Torontos.

Play-offs in weiter Ferne

Im vierten von sechs Auswärtsspielen hintereinander sind die Raptors am Sonntag bei Oklahoma City Thunder zu Gast. Der kommende Gegner hat durch ein 126:106 gegen die Charlotte Hornets und dem gleichzeitigen 106:108 der Minnesota Timberwolves gegen Orlando Magic wieder die Führung in der Western Conference übernommen.

Toronto fehlen mittlerweile vier Siege auf Platz zehn im NBA-Osten, der noch die Chance auf die Play-off-Teilnahme bietet. Diese Position haben vorerst die Atlanta Hawks bestätigt. Die Franchise aus Georgia setzte sich gegen Titelanwärter Phoenix Suns mit 129:120 durch. Nikola Jokic führte den amtierenden Champion Denver Nuggets mit einem Triple-Double aus 27 Punkten, 22 Rebounds und zwölf Assists zu einem 120:108 gegen die Portland Trail Blazers. Der Center aus Serbien schrieb zum 15. Mal in der laufenden Saison dreifach zweistellig an.

