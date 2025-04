DARUM ist Signal die sicherste Messaging-App

Signal ist die App für sichere Nachrichten schlechthin, da sie alles verschlüsselt und nichts speichert.

In einer (virtuellen) Welt, in der Datenschutz immer wichtiger wird, gilt Signal als die führende Messaging-App, wenn es um Sicherheit geht. Die allseits beliebte App für Textnachrichten und Anrufe bietet standardmäßig End-to-end-Verschlüsselung, was bedeutet, dass nur die Gesprächspartner Einsicht in ihre Inhalte haben und niemand sonst.

Im Gegensatz zu anderen Messaging-Diensten wie WhatsApp oder iMessage, bei denen Nutzerdaten möglicherweise für Dritte zugänglich sind, wird Signal von einer Non-Profit-Organisation betrieben. Diese sorgt dafür, dass keine privaten Informationen an andere weitergegeben werden. Eva Galperin, Expertin für Cybersicherheit, erklärte gegenüber CCN, dass Signal keine Daten habe, die man bei einem gerichtlichen Vorstoß herausgeben könnte. Das stellt einen ganz entscheidenden Unterschied zu Plattformen dar, die bei einer derartigen Dringlichkeit möglicherweise Nutzerdaten herausgeben müssen.

Signal bietet auch die Option von "selbstzerstörenden Nachrichten" an, mit der Nutzer festlegen können, dass ihre Nachrichten nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden. Immer mehr Experten empfehlen via Social Media, diese Funktion zu nutzen, um sicherzustellen, dass Nachrichten prinzipiell nicht zugänglich sind, auch wenn jemand anderes Zugriff auf das Gerät hat.