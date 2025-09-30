12-Jähriger um 2 Uhr Nachts als Autoeinbrecher geschnappt

Zwei Dreikäsehochs (12 und 14) wurden in der Nacht auf Dienstag nach zwei Einbrüchen in Autos von der Polizei aufgegriffen. Der Strafmündige schweigt, der jüngere plaudert fast stolz drauf los, bevor er zu seinen Eltern gebracht wurde.

Wien. Ein Zeuge, der zwei Gestalten in der Kübeckgasse im 3. Bezirk beobachtet hatte, wie sie die Fensterscheibe eines Pkw einschlugen und mit einem E-Scooter davonrannten, verständigte gegen 2.00 Uhr die Exekutive. Die Beamten stellten die beiden dunkel gekleideten Verdächtigen im Nahbereich.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung zeigte sich der 12-jährige Tschetschene geständig und gab gegenüber den Beamten - wohl wissend, dass er dafür noch nicht belangt werden kann - an, davor in ein weiteres Fahrzeug eingebrochen und eben den E-Scooter, den er dabei hatte, samt Ladegerät entwendet zu haben. Der 14-jährige Österreicher zeigte sich unkooperativ und wollte nicht an der Aufklärung des Sachverhalts mitwirken. Die weitere sichergestellte Beute: ein Feuerzeug und 20 Euro Bargeld.

Bei der Perlustrierung der beiden nachtaktiven Nachwuchskriminellen fanden die Beamten überdies einen Notfallhammer, mit dem sie in die Fahrzeuge eingebrochen waren.

Der 14-Jährige wurde festgenommen. Der 12-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.