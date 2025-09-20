Alles zu oe24VIP
In Schule: Syrer-Teenie (14) drohte mit Messer und kündigte Amoklauf an

Jetzt in U-Haft

20.09.25, 17:50
Jener 14-Jährige, der am Dienstag im südburgenländischen Bezirk Güssing einen gleichaltrigen Mitschüler im Klassenzimmer mit einem mitgebrachten Messer bedroht hatte, soll am folgenden Tag laut Medienberichten einen Amoklauf angekündigt haben. 

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ordnete daraufhin laut Medienberichten die vorläufige Festnahme des Teenagers an. Es sei U-Haft verhängt worden, meldete der ORF Burgenland online.

Verdacht der Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr 

Eine Sprecherin der Anklagebehörde verwies am späten Samstagnachmittag darauf, dass der Verdacht der Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr bestehe. Die Verhängung der Untersuchungshaft sei auch im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Schule erfolgt.

Streit um ein Federpennal 

Auslöser für die Bedrohung mit dem Messer am Dienstag dürfte ein Streit um ein Federpennal gewesen sein. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der bereits strafmündige Bursche syrischer Abstammung wurde in dieser Causa wegen gefährlicher Drohung angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

