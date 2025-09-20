Alles zu oe24VIP
Wien-Favoriten

Betrunkener Bulgare ging mit Messer auf Nachbarn los

20.09.25, 12:21
44-Jähriger wehrte sich mit Wurf von Karton - 38-Jähriger hatte 2,02 Promille 

Ein stark alkoholisierter Mann ist Freitagabend völlig unbegründet in Wien-Favoriten mit einem Messer auf seinen Nachbarn losgegangen.

Der 38-Jährige soll laut Polizei den sechs Jahre älteren Mann zunächst angeschrien haben. Als der 44-Jährige einfach weiterging, verfolgte ihn der Jüngere und zog das Messer. Der Nachbar wehrte sich, indem er einen Karton, den er gerade in der Hand hatte, nach dem Bulgaren schmiss.

Durch den Wurf wurde der 38-Jährige am Unterarm verletzt. Er wurde festgenommen. Ein Alkovortest ergab bei dem Bulgaren 2,02 Promille.

