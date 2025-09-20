Alles zu oe24VIP
Rollstuhlfahrer
Verfolgt

Plötzlich am Hals gepackt: Rollstuhlfahrerin in Park ausgeraubt

20.09.25, 10:13
Eine 59 Jahre alte Frau ist am Freitagabend in Hall in Tirol ausgeraubt worden, als sie mit ihrem Rollstuhl durch einen Park fuhr.  

Hall in Tirol. Die Frau hatte gegen 21.20 Uhr bemerkt, wie ihr jemand folgte, berichtete die Polizei.

Dann wurde sie plötzlich am Hals gepackt, und mehrere Halsketten wurden ihr abgerissen.

Der Täter flüchtete, eine Fahndung blieb erfolglos. Der Gesuchte wurde als dunkelhaariger Mann mit Vollbart beschrieben, er trug eine dunkle Kapuzenjacke.

