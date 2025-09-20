Mutter und Tochter sprangen auf fahrenden Zug - schwer verletzt

In Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) sind am Freitagabend zwei Frauen bei einem Unfall mit einem Zug verletzt worden.

Sie sollen nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof auf freier Strecke aus dem Regiojet ausgestiegen sein, der signalbedingt angehalten hatte. In der Folge dürften sie versucht haben, auf die wieder anfahrende Garnitur aufzuspringen, teilte die Polizei mit. Notarzthubschrauber transportierten die Opfer aus Ungarn, Mutter (82) und Tochter (59), in Spitäler.



Fuß abgetrennt

Polizeiangaben zufolge hatte der von Wien kommende Regiojet 1036 nach dem Bahnhof Hohenau für etwa fünf Minuten angehalten. Einem ÖBB-Sprecher zufolge stiegen die beiden Frauen aus, um zu rauchen, was unbemerkt geblieben sei. Als die Garnitur wieder anfuhr, geschah der Unfall. Der 59-Jährigen wurde der Vorfuß abgetrennt, die 82-Jährige am Kopf verletzt. Ein Wagenmeister der ÖBB hörte Schreie und setzte die Rettungskette in Gang, berichtete die Polizei.

An der Unfallstelle waren laut Notruf NÖ u. a. zwei Notarzthubschrauber im Einsatz. "Christophorus 2" flog ein Opfer ins Landesklinikum Mistelbach, "Christophorus 9" das andere ins St. Anne's University Hospital Brno.