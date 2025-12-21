Schwerer Crash: Sieben Verletzte, darunter drei Kinder

In Neuhofen im Innkreis (Bezirk Ried) ereignete sich am Sonntag ein schwerer Frontalzusammenstoß. Sieben Personen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter drei Kinder. Ein Lenker (18) ohne Führerschein hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Oberösterreich. Bei einer Frontalkollision in Neuhofen im Innkreis (Bezirk Ried) sind am Sonntag sieben Insassen von zwei beteiligten Fahrzeugen verletzt worden, darunter drei Kinder im Alter von fünf, sechs und sieben Jahren. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mitteilte, geriet ein Autolenker auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Pickup. Der 18-Jährige war ohne Führerschein und gültiges Pickerl unterwegs. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 17-Jähriger, der ebenfalls schwere Verletzungen davontrug.

© Freiwillige Feuerwehr Neuhofen

© Freiwillige Feuerwehr Neuhofen

Der Pickup wurde von einem 40-Jährigen gelenkt. Im Auto fuhren außerdem ein 41-Jähriger und drei Kinder im Alter von fünf, sechs und sieben Jahren mit. Alle Insassen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, berichtet "ORF Oberösterreich". Der Frontalzusammenstoß ereignete sich um 13.25 Uhr auf der L508. Ein Alkotest beim Pickup-Lenker verlief negativ, bei seinem Unfallgegner konnte aufgrund der schweren Verletzungen kein Test durchgeführt werden.