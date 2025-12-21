Alles zu oe24VIP
Brand im Skigebiet Spieljoch
© Zoom.Tirol

Feuer-Alarm

Brand bei Sessellift – Hubschrauber-Einsatz

21.12.25, 19:25
Brände in zwei Tiroler Skigebieten hielten die Einsatzkräfte in Atem.

Tirol. Am Sonntag brach im Skigebiet Spieljoch und im Skigebiet Tux ein Feuer aus. In Spieljoch brannte es in der Nähe des Sesselliftes. Unterhalb des Liftes entzündeten sich trockene Büsche, nachdem ein Kind einen Minifeuerwerkskörper dorthin geworfen hatte. Mit dem Hubschrauber Libelle wurde der Brand mit Wasser aus dem Speichersee gelöscht. Betroffen waren rund 100 Quadratmeter große Fläche in einem Waldgebiet, berichtet "ORF Tirol". Es gab keine Verletzten. Die Polizei wird den Vorfall an den Staatsanwalt übergeben.

Brand im Skigebiet Spieljoch
© Zoom.Tirol

Brand im Skigebiet Tux

Waldbrand bei Gondelbahn Eggalmbahn in Lanersbach

Hubschrauber-Einsatz: Bei der Gondelbahn Eggalmbahn kam es im Bereich der Stütze Nr. 8 zu einem Flächenbrand.

© Zoom.Tirol

Auch im Skigebiet Tux brannte es am Sonntag. Hier wurde bei Talstation der Eggalm Gondelbahn in Lanersbach ein Waldbrand gemeldet. Auch hier stand der Hubschrauber Libelle im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

