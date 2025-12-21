Asiaten fuhren mit dem Auto auf die Skipiste am Krippenstein

Nicht mit Skiern sondern mit dem Auto auf der Piste.

Obertraun. Ein asiatisches Ehepaar ist auf dem Krippenstein in Obertraun (Bez. Gmunden) mit seinem Auto bergauf auf eine Skipiste gefahren. Die beiden Touristen folgten laut Feuerwehr blind den Anweisungen ihres Navigationssystems und ignorierten dabei zwei Fahrverbote.

Laut orf.at hat die Kollision mit einem gefrorenen Schneehaufen das Fahrzeug schließlich zum Stillstand gebracht. Das Paar holte sich dann Hilfe beim Betreiber der nahegelegenen Seilbahn. Die Kosten für den dann notwendigen Feuerwehreinsatz musste das Paar selbst tragen.

„Wir haben eigentlich fast jedes Jahr die Situation, dass Leute mit dem Auto auf die Piste fahren“, bestätigt der Einsatzleiter der Feuerwehr Obertraun, Michael Kaiser.