  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Im Weinviertel

Eingang von Moschee beschossen: Projektile sichergestellt

21.12.25, 15:08
In Hollabrunn wurde in der Nacht auf Sonntag der Eingang einer Moschee beschädigt. Die Ermittlungen laufen derzeit. Es fielen mutmaßlich mehrere Schüsse, die auf den Eingangsbereich abgefeuert wurden. 

NO. In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Personen laut Polizei den Eingangsbereich der Moschee in der Znaimer Straße in Hollabrunn beschädigt - mutmaßlich durch Schüsse. 

Anrainerinnen und Anrainer berichteten von lauten Geräuschen kurz nach Mitternacht. Am Gebäude wurden nach Angaben der Polizei Beschädigungen an einer Glasscheibe festgestellt. Ob diese durch ein Projektil verursacht wurden, wird derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Statement

Das Gebetshaus wird von einem Verein albanischer Muslime genutzt. Die Albanische Kultusgemeinde nahm zu dem Vorfall Stellung und erklärte: "Die albanische muslimische Gemeinschaft in Österreich verurteilt diese Gewalttat gegen eine religiöse Einrichtung scharf. Solche Angriffe stellen nicht nur die Sicherheit der Religionsgemeinschaften, sondern auch die friedliche Koexistenz und die demokratische Ordnung in der Gesellschaft dar. Wir fordern die zuständigen Sicherheitsbehörden auf, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um diesen Fall zu klären und die Täter zu identifizieren sowie die Sicherheit religiöser Institutionen und Bürger zu gewährleisten."

Ermittlungen

Die Ermittlungen führt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich. Hinweise zu den bislang unbekannten Täterinnen oder Tätern nimmt die Polizeiinspektion Hollabrunn unter der Telefonnummer 059 133/3410 entgegen.

