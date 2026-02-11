Das neue PRO eröffnet mit viel Gastro-Angebot im Juni

Geschäfte, Nahversorgung, Gastronomie und Fitness: Rutter Immobilien Gruppe investiert 35 Millionen Euro in Umbau.

Linz. Ende Juni öffnet das neue PRO in der Lindengasse in Linz-Urfahr seine Pforten. Mit der Übernahme, der Neuausrichtung und dem Umbau durch die Rutter Immobilien Gruppe steht am gewohnten Standort des traditionsreichen Linzer Einkaufszentrums PRO nicht nur eine breite Palette an Nahversorgungsangeboten – vom Lebensmittelhandel bis hin zu Büroflächen zur Verfügung. Durch die Aufwertung des Kaufhauses mit 400 Parkplätzen, 100 überdachten Fahrradabstellplätzen sowie 10 PKW-E-Schnelladestationen der Linz AG Strom wird die bestehende Infrastruktur ergänzt und das Angebot am Standort erweitert. Der Großteil der Dachfläche wird begrünt und eine Photovoltaik-Anlage wird errichtet.

„Mit der bevorstehenden Eröffnung im Juni gewinnt der Stadtteil Urfahr stark an Attraktivität. Das PRO–Kaufland ist tief in der Identität des Viertels verankert – daher freuen wir uns als Stadt sehr, dass das Kaufhaus bald wieder seine Türen öffnet. Eine gesicherte Nahversorgung und ein attraktives gastronomisches Angebot für die Urfahraner Bevölkerung stehen dabei im Fokus“, erklärt Bürgermeister und Planungsreferent Dietmar Prammer (SPÖ).

Die Lebensmittelmärkte Lidl und Billa werden einziehen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem erweiterten kulinarischen Angebot: Mit der international erfolgreichen L’Osteria zieht ein hochwertiges Pizza- und Pasta-Konzept ins neue PRO ein. Die L’Osteria wird, ebenso wie die neue Bäckerei/Konditorei Winkler, über eine großzügige Sonnenterrasse verfügen. Beide Lokale sind auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Ergänzt wird das gastronomische Spektrum durch Ting Ting – ein Asia-Markt mit angeschlossenem Imbissbereich. Neben asiatischen Lebensmitteln werden dort auch frisch zubereitete Gerichte zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen angeboten.

Im Obergeschoss des Centers wird mit Speed Fit ein neues Fitnessstudio mit modernem Trainingsangebot auf rund 1.300 Quadratmetern eröffnen. "Die letzten Büroflächen indieser Etage befinden sich aktuell in finalen Vermarktungsgesprächen", sagt Stefan Rutter, Eigentümer und Geschäftsführer der Rutter Immobiliengruppe.