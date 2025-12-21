Alles zu oe24VIP
Brand im Familienhotel
© FF Aigen im Mühlkreis

Keine Verletzen

Brand in Familienhotel in Aigen: 200 Gäste mussten Hotel verlassen

21.12.25, 14:02
Teilen

Ein Brand brach im 4-Sterne-Superior-Hotel Aigo aus. 

Aigen. Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Aigen im Mühlkreis um 22.27 Uhr zu einem Brand in das Familienhotel alarmiert. Ein Atemschutztrupp konnte schnell den Brandherd in einem Technikraum lokalisieren. "Aufgrund des dort herrschenden Sauerstoffmangels war das Feuer vermutlich bereits selbstständig erloschen", hieß es von der FF Aigen. Während des Einsatzes wurde das gesamte Hotel evakuiert. Bei der Betreuung der Hausgäste unterstützte das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften. Als Sammelplatz für die mehr als 200 Gäste diente der hoteleigene Turnsaal.  

Die nachalarmierten Feuerwehren unterstützten  bei der Belüftung der verrauchten Bereiche. Nachdem ein gefahrloses Betreten der Zimmer wieder möglich war, konnten die Gäste unter Begleitung in ihre Zimmer zurückkehren. Nach rund dreieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

