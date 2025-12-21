Brand in Familienhotel in Aigen: 200 Gäste mussten Hotel verlassen

Ein Brand brach im 4-Sterne-Superior-Hotel Aigo aus.

Aigen. Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Aigen im Mühlkreis um 22.27 Uhr zu einem Brand in das Familienhotel alarmiert. Ein Atemschutztrupp konnte schnell den Brandherd in einem Technikraum lokalisieren. "Aufgrund des dort herrschenden Sauerstoffmangels war das Feuer vermutlich bereits selbstständig erloschen", hieß es von der FF Aigen. Während des Einsatzes wurde das gesamte Hotel evakuiert. Bei der Betreuung der Hausgäste unterstützte das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften. Als Sammelplatz für die mehr als 200 Gäste diente der hoteleigene Turnsaal.

Die nachalarmierten Feuerwehren unterstützten bei der Belüftung der verrauchten Bereiche. Nachdem ein gefahrloses Betreten der Zimmer wieder möglich war, konnten die Gäste unter Begleitung in ihre Zimmer zurückkehren. Nach rund dreieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.