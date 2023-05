Lakers in NBA-Play-offs gegen Warriors wieder in Führung

Die Los Angeles Lakers haben im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Golden State Warriors wieder die Führung übernommen.

Der Rekordmeister feierte in seinem ersten Heimspiel der Serie am Samstag (Ortszeit) einen 127:97-Erfolg und führt nach Siegen nun 2:1. Die vierte Partie steigt am Montag (Ortszeit) erneut in Los Angeles.

Bei dem deutlichen Sieg profitierten die Lakers von guten Leistungen ihrer Stars, während bei den Warriors nach einer Elf-Punkte-Führung in der ersten Halbzeit nicht mehr viel klappte und Stephen Curry mit 23 Zählern der mit Abstand beste Werfer war. Bei den Lakers verbuchte Anthony Davis 25 Punkte, LeBron James und D'Angelo Russell kamen auf jeweils 21. Davis kam zudem auf gute 13 Rebounds.

Zudem stellten die Miami Heat dank eines 105:86-Erfolges gegen die New York Knicks in der Serie ebenfalls auf 2:1. Superstar Jimmy Butler, der Spiel zwei aufgrund einer Knöchelverletzung verpasste, steuerte für das siegreiche Team 28 Punkte bei.

NBA-Ergebnisse vom Samstag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"):