Fivers legen im HLA-Viertelfinale gegen Ferlachvor

Die Fivers Margareten haben in der Handball Liga Austria das erste Viertelfinal-Duell mit dem SC Ferlach dank eines starken Finish gewonnen.

Die Wiener siegten am Samstag zu Hause mit 25:23 (10:12) und gingen in der "best of three"-Serie mit 1:0 in Führung. Damit kann der dreifache Meister am kommenden Samstag in Kärnten den Einzug ins Halbfinale, das die Fivers seit der Einführung 2005 stets erreicht haben, fixieren.

Margareten lag bis in die Schlussphase meist zurück, verwandelte aber in den letzten fünfeinhalb Spielminuten einen 20:22-Rückstand in einen knappen Sieg.