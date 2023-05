Meister Krems ist am Freitag mit einem 32:24 (15:13)-Heimsieg gegen die BT Füchse in das Viertelfinale der Handball-Liga Austria (HLA) gestartet, Cupsieger HC Hard mit einer 27:29 (16:13)-Heimniederlage gegen HC Linz AG.

Der Sieg der Oberösterreicher kam etwas unerwartet und wurde in den letzten zehn Spielminuten fixiert. Die Linzer haben nun am Samstag nächster Woche (18.05 Uhr) ihren ersten Matchball auf den Semifinaleinzug, Krems am nächsten Freitag (20.00) in Bruck/Mur.

Am Wochenende starten die beiden übrigen Viertelfinalduelle. Fivers Margareten empfängt im "best of three"-Vergleich am Samstag Ferlach (live ORF Sport +), Westwien am Sonntag Bregenz (jeweils 20.20). Die beiden Wiener Vereine gelten als Favoriten.

Zum Auftakt der Abstiegsrunde kassierte Bärnbach/Köflach eine 21:28 (7:12)-Heimniederlage im steirischen Derby gegen HSG Graz.