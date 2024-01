Die drei aus der Tanzshow cashen ordentlich ab!

Seit elf Jahren sind Motsi Mabuse (42), Jorge Gonzáles (56) und Joachim Llambi (59) DAS Dreamtem der " Let's Dance "-Jury! Motsi ist die Nette, Jorge der Durchgeknallte und Joachim der Strenge - also alle drei extreme Charaktere.

Skandalfrei viele Jahre

Doch trotzdem halten sie es gut miteinander aus. Mehr noch: im deutschsprachigen Raum gibt es wohl keine andere Jury, die so lange skandalfrei miteinander arbeitet! Das schätzt das Publikum - die Tanzshow geht demnächst in die 17. Runde, ist erfolgreich wie nie. Letztes Jahr schalteten im Durchschnitt 4,3 Millionen pro Folge ein. Eine Steigerung gegenüber den Vorjahren.

© Getty Images ×

Fettes Gehalt

Nun hat die Bild Informationen vorliegen, wonach sich der Erfolg der Show auch ordentlich im Gehalt der Jury widerspiegeln soll. Eine siebenstellige Summe soll jedes Mitglied der Jury pro Staffel einstreichen! Und, on Top: Der Sender hat die drei schon für die nächsten Jahre an die Show gebunden. Bis 2027 hat man sich Motsi, Jorge und Joachim schon gesichert, so eine Insiderin, anscheinend auch mit Option auf weitere Verlängerung.