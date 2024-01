Biyon könnte die Aufmerksamkeit nun für sich nutzen.

Er ist der interessanteste Ersatzkandidat, den RTL jemals geholt hat! Simon Brunner (26), Parkour- und Freerunning-Athlet & Ninja Warrior Germany-Teilnehmer nimmt aus persönlichen Gründen bei " Let's Dance " 2024 nicht teil. An seiner Stelle wird Autor und Entertainer Biyon Kattilathu (39) bei Deutschlands beliebter Tanzshow dabei sein: "Ich freue mich mega bei "Let’s Dance" dabei zu sein und bin sehr dankbar, dass mir diese Chance gegeben wurde! Ein Traum wird Realität – so schön! Das wird eine krasse Reise… Ich will persönlich wachsen an dieser spannenden Herausforderung und natürlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine tolle Show bieten!"

So läuft die Show

Bald geht's los! Den Auftakt von "Let's Dance" macht wie gewohnt die große Kennenlernshow am 23.2.2024, um 20:15 Uhr, in der sich entscheidet, welche Promis mit welchen Profis ihre Tanzreise starten. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen die Performances, Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen als Moderations-Duo durch die zwölf Live-Shows und die große Kennenlernshow.

Rache an Olli?

Besonders interessant wird es, ob Biyon die Aufmerksamkeit der Show nutzen wird, um den einen oder anderen Seitenhieb gegen Olli Pocher abzusetzen. Er hackt auf Insta seit Wochen auf ihm herum, hat mit dem Dalai Karma sogar eine von Biyon inspirierte Figur erschaffen...

Diese Promis sind außerdem dabei

Ann-Kathrin Bendixen (23), Content Creatorin & Autorin

Eva Padberg (43), Model

Jana Wosnitza (30), Sportjournalistin & NFL-Moderatorin

Lina Larissa Strahl (26), Schauspielerin & Singer-Songwriterin

Lulu (31), Sängerin

Maria Clara Groppler (24), Comedienne

Sophia Thiel (28), Sportlerin & Content Creatorin

Detlef Soost (53), Coach und Motivationstrainer

Gabriel Kelly (22), Sänger

Mark Keller (58), Schauspieler & Sänger

Stefano Zarrella (33), Food Creator

Tillman Schulz (34), Unternehmer & "Höhle der Löwen"-Investor

Tony Bauer (28), Comedian