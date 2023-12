Shitstorm für Olli Pocher: Er postet krankes Kind - darf er das überhaupt?

Comedian Olli Pocher bewegt sich immer wieder am Rande des Geschmacks.

Seitdem sich die Pochers im Sommer offiziell getrennt haben, lässt Olli kaum einen Tag verstreichen, da er sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt,

Immer wieder stichelt er gegen seine Ex Amira, lässt mal hier eine abfällige Bemerkung los und mal da... es wird nicht langweilig, den beiden bei ihrer Trennungsverarbeitung zuzusehen.

Kunstfigur erschaffen

Amira gibt sich etwas zurückhaltender, konzentriert sich auf die Weihnachtszeit, die sie über alles liebt. Oliver Pocher hingegen hat sich vollends auf seine Kunstfigur "The Real Dalai Karma" eingeschossen, der stellvertretend für viele Gurus steht, die Oliver Pocher derzeit aus verschiedenen Gründen besonders am Kieker hat. Einen verspottet er immer wieder: Biyon Kattilathu, dessen Auftreten er auch in Videos oft imitiert.

Fans wenden sich ab

Nun hat Oliver Pocher in einer Story ein Bild von Kattilathus Kind gepostet, das als Säugling krank war, intensivmedizinisch versorgt werden musste. Kattilathu hat das Bild zwar vor einiger Zeit selber gezeigt auf Instagram, aber dass Pocher es nun in einer Story shared, geht vielen zu weit. Und so wird unter seinem neuesten Posting geschrieben (weil Storys keine Kommentarfunktion haben: "Lieber Olli, du überschreitest leider gerade Grenzen. Das kranke Kind von dem Typen zu Posten ist unterste Schublade. Ganz egal wie gekränkt du bist." Oder: "Ich hoffe du kriegst irgendwo die Hilfe, die du ganz offensichtlich brauchst, auch wenn ich stark bezweifle, dass da noch Irgendetwas zu retten ist."