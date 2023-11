Wird ihr alles zu viel? Amira Pocher hat Gewicht verloren

Die Ex von Oliver Pocher schreibt, dass sie abgenommen hat.

Eine Trennung ist nie schön oder einfach, doch was zwischen Amira und Oliver Pocher passiert, ist ein höheres Level.

Trennung verarbeiten

Die beiden stehen in der Öffentlichkeit - er als Comedian, sie moderiert. Details ihrer Scheidung werden in den Medien breitgetreten. Oliver Pocher hat bereits kurz nach Bekanntwerden erklärt, er möchte seine Herz-Schmerz komödiantisch verarbeiten. Dazu hat er sogar eine Kunstfigur geschaffen, den Dalai Karma. In seinen Clips gibt es neben anderen Aspekten auch immer wieder Spitzen gegen Amira.

Wird ihr alles zu viel?

Ob es der 31-Jährigen nun zu viel wird? Amira schreibt auf Instagram, sie hat drei Kilo abgenommen, müsse nun mit Krafttraining Muskelmasse aufbauen. Alles nur eine harmlose Phase oder leidet Amira stark unter dem öffentlichen Druck?

Zusammen mit ihrem Bruder Hima hat sie einen Podcast. Darin findet sie klare Worte. Die Fans feiern sie dafür.

Amira verarbeitet Trennung künstlerisch