Rosenkrieg beim einstigen Traumpaar: Oliver Pocher hat mit einem Clip nachgelegt.

Oliver Pocher (45) hat bereits kurz nach den ersten Misstönen, die Scheidung von Noch-Ehefrau Amira (31) betreffend, angekündigt, seine Emotionen mit Humor zu verarbeiten.

Amira und Oliver Pocher wieder zusammen im TV

Auf Instagram tobt er sich fast täglich aus, in Interviews gibt er sich auch offen. Bald geht er sogar auf Tour mit seinem Programm "Der Liebeskasper". Seit einigen Tagen hat Oliver ein neues Opfer: Den Motivationscoach Biyon Kattilathu. Pocher hat, um ihn zu persiflieren, sogar die Kunstfigur "The Real Dalai Karma" erfunden, samt zugehörigem Insta-Kanal.

Pocher geht zu weit

Das erste Video Pochers als Dalai Karma hat es in sich. Darin verarscht er Biyon nach Strich und Faden: Dessen Art zu reden, zu gestikulieren, seinen Style... Doch dann wird es auch tief, bei dieser Stelle: "Mein Vater kommt aus dem Takatuka-Land. Meine Mutter aus dem Legoland. Ich bin geboren im Phantasialand." Biyon ist Kind indischer Einwanderer, unter dem Video von Pochers Kunstfigur werden darum Stimmen laut, er schieße übers Ziel: "Ich finds sogar etwas rassistisch und diskriminierend. Er bezieht sich nur auf sein Aussehen und seiner Herkunft. Bisschen drüber."

Giulia Siegel: Rufmord

Auch Giulia Siegel ist das too much: "Ich liebe Sarkasmus und normalerweise auch die meisten Parodien / Sketche von Oli. Bei diesem bin ich aber sehr hin und her gerissen…. Wenn ich nicht wüsste wen er parodiert und damit irgendwie auch Rufmord begeht, fände ich es irgendwie amüsanter. Ich bin auch kein Freund von Gurus oder Schakalaka Speakern, doch so lange sie mir persönlich nicht weh tun, schiebe ich den Beitrag einfach weg. Dieser B. muss dich zutiefst getroffen haben, dass du dir so eine Mühe gibst ihn zu verletzen…. Ich würde es gerne verstehen. So leider nicht"