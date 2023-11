Was lief wirklich zwischen Amira und Sandy?

Als Oliver Pocher seine Amira im Podcast mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden ersetzte, war es ein harter Schlag für Amira. Im eigenen Podcast spricht Amira jetzt über den Wechsel.

Es war ein Aufreger, als Oliver Pocher nach seiner Trennung von Amira bekanntgab, dass er den einst gemeinsamen Podcast jetzt mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden fortführen werde. Und auch Amira Podcastet weiter - mit ihrem Bruder Ibrahim.

© Getty Images Amira Pocher und ihr Bruder Ibrahim ("Hima") ×

In ihrem ersten Podcast nach Oli spricht sie auch ihre Auswechselung an. "Mir geht es nicht um die Personen, die sich gerade auf meinen Stuhl gesetzt haben, ohne mich vorher zu fragen, wie es mir geht.“ - eine eindeutig gegen Sandy gerichtete Aussage. Doch diese soll laut Bild-Zeitung so nicht stimmen. Demnach soll Sandy - kurz nachdem Oliver sie gefragt hat, ob sie den Podcast mit ihm machen möchte - Amira darüber informiert haben. Angeblich via WhatsApp - noch bevor die Info öffentlich gemacht wurde. Amira soll darüber alles andere als happy gewesen sein, wie die Bild aus ihrem Umfeld erfuhr.

Dabei wollte Meyer-Wölden mit Amira auch nach der Trennung befreundet bleiben und versicherte den Podcast-Hörern schon in der erste Folge, nicht gegen Amira zu sticheln. Woran sie sich - bis jetzt - auch hielt. Die Frauen-Freundschaft dürfte trotzdem darunter gelitten haben, denn Amira entfolgte nicht nur Oli auf Instagram, sondern auch Sandy.