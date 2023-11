Amira und Oliver Pocher wieder zusammen im TV

Trotz ihrer Trennung traten Oliver und Amira Pocher gemeinsam beim diesjährigen "Wer wird Millionär?"-Promi-Special als Team an.

Am Donnerstagabend gab es in der RTL-Show "Wer wird Millionär"-Promi-Special eine spannende Paarung: Das noch-Ehepaar Amira (31) und Oliver (45) Pocher trat als Rate-Duo in der Sendung bei Moderator Günther Jauch (67) auf. Die beiden spielten anlässlich des RTL-Spendenmarathons um die Million für den guten Zweck. Es war wohl ihr letzter gemeinsamer Auftritt in einer TV-Show.

Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits Mitte Oktober statt. Damals waren sich die beiden noch einigermaßen freundschaftlich verbunden.

Anspielung auf Ehekrise

Das Pärchen marschierte ohne Joker bis zur 8.000-Euro-Frage – dann zeigten die Pochers deutlich, dass es zwischen ihnen nicht mehr zum Besten steht. Als sie sich bei der Antwort nicht einig waren sagte Amira: "Du bist stur, ich bin stur". Moderator Günther Jauch sagte: "Ja, so kann mans sagen. Ist das unter Umständen …?" Oliver antwortete schnell: "der Scheidungsgrund? – Wer weiß es?". Amira wendete demonstrativ den Blick von ihrem Noch-Ehemann ab.

Die Pochers konnten am Ende mit 125.000 Euro die höchste Summe des Abends für "Wir helfen Kindern" beisteuern. Die drei anderen Promi-Kandidaten erspielten ebenfalls beachtliche Summen: Comedian Torsten Sträter (57) kam auf 64.000 Euro, ebenso wie Reiner "Calli" Calmund (74) und Sänger Sasha (51).