Oliver Pocher ätzt wieder gegen Amira

Er kann es einfach nicht lassen. Bei seinem Comedy-Auftritt am Donnerstag teilte er auf der Bühne einmal mehr gegen Ex Amira aus.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Chris Tall stand Oliver Pocher am Donnerstag in Essen vor 6.000 Leuten auf der Bühne. Und natürlich waren auch seine Ex-Frau Amira und ihr angeblicher neuer Freund Biyon wieder ein Thema. Als er auf die Bühne kam, wurde Oli erst mit ein paar Buh-Rufen empfangen, die aber schnell in Mega-Lacher umschwenkten, als er gegen Amira stichelte: "Wer ist hier Single? Wenn ihr kein Single seid, ist auch egal – musste ich auch lernen. Früher dachte ich immer, wenn Amira Cheatday macht, isst sie ungesund – jetzt weiß ich es besser.“

© Instagram Pochers Kommentar

Mehr Liebe hatte Oli für Komiker-Kollegen Chris Tall über und sorgte mit einem "Beinahe-Kuss" für Furore in den Sozialen Netzwerken, da Fans die "Knutscherei" filmten. Eines der Videos reposteten Chris und Oli sogar.

Auf den Kommentar "So entstehen Gerüchte" einer Userin kommentierte Oli scherzhaft "Ich werde mit unserem zufälligen, gemeinsamen Anwalt dagegen vorgehen!“ - In Anspielung auf den Anwaltsbrief, den Amira auf ihrem Profil postete-